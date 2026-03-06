Скидки
Этери Тутберидзе: не ощущаю себя железной леди

Этери Тутберидзе: не ощущаю себя железной леди
Этери Тутберидзе
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась об отношении и восприятии её личности в публичном пространстве. Она не согласилась с утверждением, что является «железной леди».

«Единственное, что я для себя вывела — не хочу больше заставлять работать. Не хочу никого насильно приводить к медалям. Потом видишь, что спортсмен как будто не получает радости. И у тебя от этого нет радости.

Этот образ [железной леди] мне кто-то повесил. Не ощущаю себя железной леди. Я такая, какая есть», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Под руководством специалиста олимпийскими чемпионками стали Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Комментарии
