Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

София Дзепка одержала победу в финале юниорского Гран-при России, Плескачёва — вторая

София Дзепка одержала победу в финале юниорского Гран-при России, Плескачёва — вторая
София Дзепка
Комментарии

16-летняя фигуристка София Дзепка стала первой по итогам произвольной программы в женском одиночном катании в рамках финала юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске. По сумме двух программ она получила от судей 223,55 балла. Серебро выиграла Лидия Плескачёва, а бронзу — Софья Смагина.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Девушки. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
223.55
2
Лидия Плескачёва
Москва
207.84
3
Софья Смагина
Москва
204.43

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров в Челябинске. Девушки, произвольная программа:

1. София Дзепка (Москва) — 223,55.
2. Лидия Плескачёва (Москва) — 207,84.
3. Софья Смагина (Москва) — 204,43.
4. Алёна Принёва (Москва) — 202,66.
5. Виктория Стрельцова (Москва) — 200,41.
6. Арина Ореховская (Оренбургская область) — 199,67.
7. София Сарновская (Москва) — 196,14.

Материалы по теме
Этери Тутберидзе: не ощущаю себя железной леди
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android