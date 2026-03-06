София Дзепка одержала победу в финале юниорского Гран-при России, Плескачёва — вторая
16-летняя фигуристка София Дзепка стала первой по итогам произвольной программы в женском одиночном катании в рамках финала юниорского Гран-при России — 2025/2026 в Челябинске. По сумме двух программ она получила от судей 223,55 балла. Серебро выиграла Лидия Плескачёва, а бронзу — Софья Смагина.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Девушки. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
223.55
2
Лидия Плескачёва
Москва
207.84
3
Софья Смагина
Москва
204.43
