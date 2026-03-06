Скидки
Плескачёва: когда Лена Костылева находится на стартах, у меня получается выступать лучше

Лидия Плескачёва
Комментарии

Российская фигуристка Лидия Плескачёва высказалась об участии в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026. Она также отметила, что чувствует отсутствие Елены Костылевой на турнире.

– Как оценишь своё выступление сегодня?
– Много накатывали на тренировках этот вариант, особенно после первенства России. И до накатывали, но он был сыроват, не хотелось его показывать. Очень довольна, что у меня получилось. На тренировках получалось лучше, но и так сойдёт. Перед короткой очень сильно волновалась, не хотелось подвести тренерский состав, себя саму, родителей, близких. После короткой как-то отпустила всё и решила пойти ва-банк.

– Статус вице-чемпионки России [среди юниоров] как-то давил?
– Эти мысли меня как раз таки и сбили с верного пути, но ничего страшного, у меня часто такое происходит, так что я готова.

– Повлияло ли снятие Елены Костылевой с финала Гран-при?
– Интересный факт: когда Лена находится на стартах, у меня получается выступать лучше (улыбается). Мы Лену ждём.

– Какие ожидания от перехода во взрослые?
– Очень хочется перейти во взрослые, попробовать себя на большой арене, на публике. Но и здесь очень много людей по сравнению с Саранском и другими стартами. Я очень удивлена, – передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

