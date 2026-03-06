«Никогда так не переживала». Фигуристка Дзепка — о турнире мужчин на Олимпиаде в Милане

Российская фигуристка София Дзепка высказалась о турнире в мужском одиночном катании в рамках Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия). Золото там выиграл Михаил Шайдоров, а Пётр Гуменник стал шестым.

«Олимпиаду, конечно, смотрела. Я никогда так не переживала за соревнования, даже за свои, как при просмотре мальчиков. Меня поразил уровень катания и презентации программ на международной арене, на мой взгляд, он сильно отличается от стартов внутри страны», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 6 марта, Дзепка одержала победу в финале Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров.