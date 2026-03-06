«Никогда так не переживала». Фигуристка Дзепка — о турнире мужчин на Олимпиаде в Милане
Поделиться
Российская фигуристка София Дзепка высказалась о турнире в мужском одиночном катании в рамках Олимпийских игр 2026 года в Милане (Италия). Золото там выиграл Михаил Шайдоров, а Пётр Гуменник стал шестым.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90
«Олимпиаду, конечно, смотрела. Я никогда так не переживала за соревнования, даже за свои, как при просмотре мальчиков. Меня поразил уровень катания и презентации программ на международной арене, на мой взгляд, он сильно отличается от стартов внутри страны», — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Сегодня, 6 марта, Дзепка одержала победу в финале Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
13:30
-
13:08
-
13:02
-
12:59
-
12:39
-
12:02
-
11:18
-
11:12
-
10:00
-
09:52
-
09:31
- 5 марта 2026
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
21:12
-
20:52
-
19:30
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:26
-
16:49
-
16:05
-
15:48
-
15:40
-
14:59
-
14:52
-
14:47
-
14:40
-
14:15
-
14:06
-
14:04
-
13:55
-
13:52
-
13:46