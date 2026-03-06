Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

София Дзепка отреагировала на победу в финале Гран-при России с двумя четверными

София Дзепка отреагировала на победу в финале Гран-при России с двумя четверными
София Дзепка
Комментарии

Представительница Москвы София Дзепка прокомментировала завоевание золотой медали в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026. Она выполнила два четверных прыжка.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Девушки. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
София Дзепка
Москва
223.55
2
Лидия Плескачёва
Москва
207.84
3
Софья Смагина
Москва
204.43

– Поделись впечатлениями от финала Гран-при.
– Я очень рада, что прокатала чисто программы, это была главная цель на старт. Немножко реабилитировалась после прошлого старта, совесть чиста.

Нужно уметь после тренировок на старте откатать чисто. Этот старт был важен, чтобы показать, над чем мы работали, показать, что могу катать чисто.

– Обращаешь ли внимание, кто участвует на соревнованиях? Незадолго до начала финала Гран-при с него снялась Елена Костылева.
– На этот старт я выходила соревноваться сама с собой, соревноваться с результатом. Все мы люди, у всех есть травмы, тоже иногда снимаюсь со стартов. Без этого трудно вести карьеру с четверными прыжками.

– Это максимальный контент, который можешь показать?
– Пока сложно сказать, — передаёт слова Дзепки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
София Дзепка одержала победу в финале юниорского Гран-при России, Плескачёва — вторая
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android