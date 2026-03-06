Ученица Тутберидзе Принёва объяснила ошибку на четверном лутце в финале Гран-при

Алёна Принёва, подопечная Этери Тутберидзе, прокомментировала свою ошибку во время произвольной программы в финале Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров. У неё не удался четверной лутц. В итоге Принёва заняла четвёртое место.

«Немного грустно, что не получился первый стартовый прыжок. Всё остальное старалась делать на максимум, но ещё есть, над чем работать. Довольна соревнованиями, вчера собралась на короткую программу, что сегодня не сорвала элементы, которые могла бы сорвать. В целом неплохой результат.

Четверной лутц можно было выехать, но на соревнованиях, как обычно, больше стресса, поэтому вот так вот упала… Смысла не было без четверного кататься, в принципе, этот старт уже ничего не решает. Последние полторы недели хорошо получался лутц, в программе его часто выезжала, поэтому решили, что поеду с четверным лутцем.

Отпуска хочется, несомненно, но ещё надо поработать, тренировать лутц, напрыгать тулуп. Хочется в следующий сезон выйти полностью готовой и в форме», — передаёт слова Принёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.