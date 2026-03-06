Скидки
Лев Лазарев завоевал золото в финале юниорского ГП России — 2025/2026

Лев Лазарев
Комментарии

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев одержал победу в финале Гран-при России – 2025/2026 среди юниоров в Челябинске. По итогам произвольной программы в его активе оказалось 279,25 балла. Второе место занял Арсений Федотов, а топ-3 замкнул Герман Ленков.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
279.25
2
Арсений Федотов
Москва
260.69
3
Герман Ленков
Санкт-Петербург
245.75

Фигурное катание. Финал Гран-при России – 2025/2026 среди юниоров в Челябинске. Юноши, произвольная программа:

1. Лев Лазарев (Москва) – 279,25 балла.
2. Арсений Федотов (Москва) – 260,69.
3. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 245,75.
4. Макар Солодников (Пермский край) – 234,45.
5. Ильяс Халиуллин (Татарстан) – 232,79.
6. Алдар Самбуев (Москва) — 229,11.

