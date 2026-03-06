Лев Лазарев завоевал золото в финале юниорского ГП России — 2025/2026

Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев одержал победу в финале Гран-при России – 2025/2026 среди юниоров в Челябинске. По итогам произвольной программы в его активе оказалось 279,25 балла. Второе место занял Арсений Федотов, а топ-3 замкнул Герман Ленков.

Фигурное катание. Финал Гран-при России – 2025/2026 среди юниоров в Челябинске. Юноши, произвольная программа:

1. Лев Лазарев (Москва) – 279,25 балла.

2. Арсений Федотов (Москва) – 260,69.

3. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 245,75.

4. Макар Солодников (Пермский край) – 234,45.

5. Ильяс Халиуллин (Татарстан) – 232,79.

6. Алдар Самбуев (Москва) — 229,11.