Лев Лазарев завоевал золото в финале юниорского ГП России — 2025/2026
Поделиться
Двукратный чемпион России среди юниоров в мужском одиночном катании фигурист Лев Лазарев одержал победу в финале Гран-при России – 2025/2026 среди юниоров в Челябинске. По итогам произвольной программы в его активе оказалось 279,25 балла. Второе место занял Арсений Федотов, а топ-3 замкнул Герман Ленков.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
279.25
2
Арсений Федотов
Москва
260.69
3
Герман Ленков
Санкт-Петербург
245.75
Фигурное катание. Финал Гран-при России – 2025/2026 среди юниоров в Челябинске. Юноши, произвольная программа:
1. Лев Лазарев (Москва) – 279,25 балла.
2. Арсений Федотов (Москва) – 260,69.
3. Герман Ленков (Санкт-Петербург) – 245,75.
4. Макар Солодников (Пермский край) – 234,45.
5. Ильяс Халиуллин (Татарстан) – 232,79.
6. Алдар Самбуев (Москва) — 229,11.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
14:38
-
13:30
-
13:08
-
13:02
-
12:59
-
12:39
-
12:02
-
11:18
-
11:12
-
10:00
-
09:52
-
09:31
- 5 марта 2026
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
21:12
-
20:52
-
19:30
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:26
-
16:49
-
16:05
-
15:48
-
15:40
-
14:59
-
14:52
-
14:47
-
14:40
-
14:15
-
14:06
-
14:04
-
13:55
-
13:52