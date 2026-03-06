Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ученик Тутберидзе Федотов высказался о выступлении на Гран-при России, где стал вторым

Ученик Тутберидзе Федотов высказался о выступлении на Гран-при России, где стал вторым
Арсений Федотов
Комментарии

Российский фигурист Арсений Федотов прокомментировал свой результат в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026. Там подопечный Этери Тутберидзе стал вторым, получив от судей 260,69 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
279.25
2
Арсений Федотов
Москва
260.69
3
Герман Ленков
Санкт-Петербург
245.75

«Обидно за тулуп, опять «бабочка». На первенстве России тоже была «бабочка» в программе, только на другом прыжке.

Всё шло как обычно. Получил высокие компоненты, этому рад. Смотрел по своим силам, они не появились, но всё равно решил делать тулуп. Сергей Викторович [Дудаков] после тулупа мне сказал: «Стой». Я это услышал, мне это придало сил катать дальше. В следующем сезоне буду выступать по взрослым? Не знаю», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Лев Лазарев завоевал золото в финале юниорского ГП России — 2025/2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android