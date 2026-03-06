Ученик Тутберидзе Федотов высказался о выступлении на Гран-при России, где стал вторым

Российский фигурист Арсений Федотов прокомментировал свой результат в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026. Там подопечный Этери Тутберидзе стал вторым, получив от судей 260,69 балла.

«Обидно за тулуп, опять «бабочка». На первенстве России тоже была «бабочка» в программе, только на другом прыжке.

Всё шло как обычно. Получил высокие компоненты, этому рад. Смотрел по своим силам, они не появились, но всё равно решил делать тулуп. Сергей Викторович [Дудаков] после тулупа мне сказал: «Стой». Я это услышал, мне это придало сил катать дальше. В следующем сезоне буду выступать по взрослым? Не знаю», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.