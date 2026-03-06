Ученик Тутберидзе Федотов высказался о выступлении на Гран-при России, где стал вторым
Российский фигурист Арсений Федотов прокомментировал свой результат в финале юниорского Гран-при России — 2025/2026. Там подопечный Этери Тутберидзе стал вторым, получив от судей 260,69 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
279.25
2
Арсений Федотов
Москва
260.69
3
Герман Ленков
Санкт-Петербург
245.75
«Обидно за тулуп, опять «бабочка». На первенстве России тоже была «бабочка» в программе, только на другом прыжке.
Всё шло как обычно. Получил высокие компоненты, этому рад. Смотрел по своим силам, они не появились, но всё равно решил делать тулуп. Сергей Викторович [Дудаков] после тулупа мне сказал: «Стой». Я это услышал, мне это придало сил катать дальше. В следующем сезоне буду выступать по взрослым? Не знаю», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
