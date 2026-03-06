«Уснул в полпятого утра». Фигурист Лазарев — о победе в финале Гран-при с пятью квадами

Победитель финала Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров Лев Лазарев рассказал, как подходил к произвольной программе. Судьи оценили выступления спортсмена на 279,25 балла.

«Сегодня уснул в полпятого утра, потому что вчера после короткой программы хотел спать, лёг и не смог заснуть. Пытался уснуть, не получалось. Проснулся. Утром на лёд, с горем пополам туда пришёл, но на тренировке всё было нормально. Ночью лежал и думал – вот сейчас не усну, не представляю, как буду катать завтра. Пытался уснуть в час, думал: «Ой, как поздно ложусь», потом оказалось, что это было ещё не поздно (улыбается). Поспал часа четыре, ещё 15 минут днём после тренировки.

Хочу попробовать [переход во взрослые], с 16 лет можно внутри России выступать. Мы обсуждали с Сергеем Дмитриевичем [Давыдовым] этот вопрос, решили, что можно пробовать выходить во взрослые, чтобы катать короткую с четверными, понять, как буду себя чувствовать во взрослом катании», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.