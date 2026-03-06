Лев Лазарев признался, что был шокирован прокатами Петра Гуменника на Олимпиаде

Российский фигурист Лев Лазарев высказался о выступлении соотечественника Петра Гуменника на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане (Италия). Там россиянин занял шестое место, впервые выступив на турнире подобного уровня.

«Смотрел Олимпиаду, у меня вызвал огромные эмоции прокат Петра Гуменника. Я в шоке: человек спокойно вышел на Олимпиаду без особого международного опыта и чисто прокатал две программы. По‑моему, ни капли он не переживал. Мне очень понравилось его выступление», – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Сегодня, 6 марта, Лазарев выиграл золотую медаль в финале юниорского ГП России — 2025/2026.