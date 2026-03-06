«Мы не знаем, что его сбило». Лев Лазарев — о поражении Ильи Малинина на Олимпиаде

Российский фигурист Лев Лазарев прокомментировал поражение главного фаворита Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании Ильи Малинина. Американец занял лишь восьмое место, допустив несколько грубых ошибок в произвольной программе.

– Ожидал, что Малинин может проиграть?

– Думаю, никто не ожидал, что такое может быть. Все считали, что он непобедим. Но он тоже человек, и все иногда ошибаются.

– Сделал ли какие-то выводы после выступления Малинина?

– Мы же не знаем, что именно его сбило. Это знает только он. У нас только догадки, что могло помешать. Настоящую причину знает только он. Я никаких выводов сделать не могу, потому что выступал не я, – передаёт слова Лазарева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.