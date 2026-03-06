Скидки
Ученик Мишина Ленков восхитился соперником из группы Тутберидзе на финале Гран-при

Ученик Мишина Ленков восхитился соперником из группы Тутберидзе на финале Гран-при
Комментарии

Российский фигурист Герман Ленков высказался о выступлении в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Спортсмен занял третье место.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
279.25
2
Арсений Федотов
Москва
260.69
3
Герман Ленков
Санкт-Петербург
245.75

«Короткая – нормальная, если учитывать шестиминутку, где аксель налево-направо летел… В принципе, по прыжкам всё хорошо, слава богу. что так, 78 баллов – довольно неплохо. В произвольной программе – лучший результат сезона на всероссийских турнирах, я пошёл на усложнение, добавил ещё один тулуп.

Арсений Федотов смотрел прокат? Мы всей сборной очень дружим, поддерживаем друг друга. Я настраивался на свой прокат, но каждый прыжок смотрел, поддерживал. Хочу выразить огромное уважение, что Арсений после «бабочки» пошёл и вколотил тулуп, как будто это двойной был (улыбается). Очень круто!» – передаёт слова Ленкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

