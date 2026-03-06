Ученик Мишина Ленков восхитился соперником из группы Тутберидзе на финале Гран-при

Российский фигурист Герман Ленков высказался о выступлении в финале Гран-при России среди юниоров в Челябинске. Спортсмен занял третье место.
«Короткая – нормальная, если учитывать шестиминутку, где аксель налево-направо летел… В принципе, по прыжкам всё хорошо, слава богу. что так, 78 баллов – довольно неплохо. В произвольной программе – лучший результат сезона на всероссийских турнирах, я пошёл на усложнение, добавил ещё один тулуп.
Арсений Федотов смотрел прокат? Мы всей сборной очень дружим, поддерживаем друг друга. Я настраивался на свой прокат, но каждый прыжок смотрел, поддерживал. Хочу выразить огромное уважение, что Арсений после «бабочки» пошёл и вколотил тулуп, как будто это двойной был (улыбается). Очень круто!» – передаёт слова Ленкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 6 марта 2026
