Герман Ленков раскрыл, что ему сказал Евгений Семененко после проката на финале Гран-при
Поделиться
Герман Ленков, выступающий в мужском одиночном катании, поделился деталями разговора с Евгением Семененко после выступления в произвольной программе во время финала Гран-при России среди юниоров — 2025/2026. Ленков стал третьим, набрав 245,75 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-25/26. Финал, Челябинск
Юноши. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Лев Лазарев
Москва
279.25
2
Арсений Федотов
Москва
260.69
3
Герман Ленков
Санкт-Петербург
245.75
– Сегодня на лёд вместе с тренерами тебя выводил Женя Семененко. Что сказал?
– После проката – да, пару слов сказал, поздравил. По акселю дал пару комментариев.
– Бывает ли такое, что Женя может с чем-то помочь на тренировке?
– Да. Мы со старшими ребятами дружим и играем иногда в прыжки, кто лучше сделает, и помогаем, – передаёт слова Ленкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
16:11
-
16:00
-
15:44
-
15:40
-
15:31
-
15:21
-
14:38
-
13:30
-
13:08
-
13:02
-
12:59
-
12:39
-
12:02
-
11:18
-
11:12
-
10:00
-
09:52
-
09:31
- 5 марта 2026
-
23:59
-
23:49
-
23:47
-
21:12
-
20:52
-
19:30
-
19:17
-
19:01
-
18:54
-
18:26
-
16:49
-
16:05
-
15:48
-
15:40
-
14:59
-
14:52
-
14:47