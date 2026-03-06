Герман Ленков раскрыл, что ему сказал Евгений Семененко после проката на финале Гран-при

Герман Ленков, выступающий в мужском одиночном катании, поделился деталями разговора с Евгением Семененко после выступления в произвольной программе во время финала Гран-при России среди юниоров — 2025/2026. Ленков стал третьим, набрав 245,75 балла.

– Сегодня на лёд вместе с тренерами тебя выводил Женя Семененко. Что сказал?

– После проката – да, пару слов сказал, поздравил. По акселю дал пару комментариев.

– Бывает ли такое, что Женя может с чем-то помочь на тренировке?

– Да. Мы со старшими ребятами дружим и играем иногда в прыжки, кто лучше сделает, и помогаем, – передаёт слова Ленкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.