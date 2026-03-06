Скидки
«Никто и не говорил, что будет легко». Сяо Хим Фа — об итогах выступления на ОИ-2026

Комментарии

Обладатель двух золотых медалей европейского первенства (2023, 2024) и бронзовый призёр чемпионата мира (2024) французский фигурист Адам Сяо Хим Фа подвёл итоги выступления на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Сяо Хим Фа занял седьмое место в соревнованиях одиночников, чемпионом стал казахстанский фигурист Михаил Шайдоров.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Олимпиада очень много значила для меня с тех пор, как я начал заниматься фигурным катанием. Я всегда мечтал попасть туда и осуществил эту мечту в 2022 году.
После Пекина я никогда бы не ожидал, что выйду на уровень, позволяющий бороться за медаль ни на чемпионате мира, ни даже на Олимпиаде. После произвольной программы, конечно, я был очень разочарован результатом и своим выступлением. Я чувствовал себя полностью вне контроля. Но если оглянуться на то, откуда я пришёл и через что прошёл — не только в этом сезоне, но и раньше — я горжусь тем, что был частью этих соревнований и нахожусь среди лучших фигуристов мира. И, пользуясь случаем, поздравляю всех участников и Михаила с победой и золотой медалью. Это был не мой день, однако я буду работать ещё усерднее и вернусь на более высокий уровень.

Сезон ещё не закончился, поэтому сейчас я сосредоточусь и подготовлюсь, чтобы вернуться на чемпионате мира. И последнее, но не менее важное: начинается новый четырёхлетний путь. Спасибо моим тренерам Седрику Туру, Бенуа Ришо, Диего Диабахате, командам Федерации фигурного катания Франции и Олимпийских игр, моим потрясающим спонсорам и, конечно, болельщикам за поддержку. Это тяжёлый спорт, но никто и не говорил, что будет легко», – написал Сяо Хим Ха в социальной сети.

