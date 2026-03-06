Скидки
Мишина/ Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях пар в ФГП России — 2025/2026

Чемпионы мира, двукратные призёры Олимпийских игр российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу соревнований пар в финале Гран-при России –2025/2026, который проходит в Челябинске. Пара Мишина/Галлямов набрала 80,13 балла за свою программу.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Спортивные пары. Короткая программа
06 марта 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено

На втором месте идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые уступили лидерам 0,01 балла (80,12). Замыкает тройку призёров дуэт Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, выступление которого судьи оценили в 75,33 балла.

Фигурное катание. Финал гран-при России — 2025/2026. Челябинск. Пары, короткая программа:

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 80,13 балла.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 80,12.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 75,33.
4. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко – 72,63.
5. Таисия Щербинина/Артём Петров – 69,38.

Каллендарь Финала гран-при России - 2025/2026
