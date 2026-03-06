Скидки
Галлямов рассказал, как он будет катать произвольную программу 8 марта

Комментарии

Чемпион мира, двукратный призёр Олимпийских игр российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился ожиданиями от предстоящего проката произвольной программы в финале Гран-при России – 2025/2026, который состоится в Международный женский день 8 Марта.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Спортивные пары. Произвольная программа
08 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось

«Мы будем выходить на соревнования как на праздник. Мы в целом и на каждую тренировку выходим как на праздник (смеётся). Хочется, чтобы в этот день все девушки чувствовали прилив сил, ещё больше приятного внимания. Я думаю, что им будет приятнее, если у нас получится такой двойной праздник – финал Гран-при и международный женский день одновременно», – сказал Галлямов в эфире Первого канала.

Галлямов и Мишина лидируют после короткой программы в финале Гран-при России, набрав 80,13 балла. На втором месте идёт дуэт Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (80,12 балла).

