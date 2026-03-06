Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина и Галлямов ответили, исполнят ли четверной выброс в произвольной программе

Мишина и Галлямов ответили, исполнят ли четверной выброс в произвольной программе
Комментарии

Чемпионы мира, двукратные призёры Олимпийских игр российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, планируют ли они выполнить четверной выброс в произвольной программе финала Гран-при России – 2025/2026.

Мишина: Мы готовились к финалу, готовили программы. Работали над ошибками, которые были в сезоне. Хотим откатать и произвольную с эмоциями. Надеемся, что доставим зрителям удовольствие.

Галлямов: Четверной выброс? Я думаю, все уже увидели контент, который я выложил в своих соцсетях. Вот (ранее Галлямов показал элементы, которые они с Мишиной будут исполнять в произвольной программе на ФГПР. В заявке у него стояли четверной подкрут, два четверных выброса, сольный тройной флип, секвенция лутц – два двойных акселя. – Прим. «Чемпионата»), – сказали Мишина и Галлямов в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Бойкова/Козловский проиграли Мишиной/Галлямову 0,1 балла! Смотрим финал Гран-при LIVE
Live
Бойкова/Козловский проиграли Мишиной/Галлямову 0,1 балла! Смотрим финал Гран-при LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android