Мишина и Галлямов ответили, исполнят ли четверной выброс в произвольной программе

Чемпионы мира, двукратные призёры Олимпийских игр российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, планируют ли они выполнить четверной выброс в произвольной программе финала Гран-при России – 2025/2026.

Мишина: Мы готовились к финалу, готовили программы. Работали над ошибками, которые были в сезоне. Хотим откатать и произвольную с эмоциями. Надеемся, что доставим зрителям удовольствие.

Галлямов: Четверной выброс? Я думаю, все уже увидели контент, который я выложил в своих соцсетях. Вот (ранее Галлямов показал элементы, которые они с Мишиной будут исполнять в произвольной программе на ФГПР. В заявке у него стояли четверной подкрут, два четверных выброса, сольный тройной флип, секвенция лутц – два двойных акселя. – Прим. «Чемпионата»), – сказали Мишина и Галлямов в эфире Первого канала.