Морозов ответил, могли бы русские пары обыграть японцев и взять золото на ОИ-2026

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Владимир Морозов высказался о том, смогли бы российские пары составить конкуренцию японцам Рике Миуре и Рюити Кихаре на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Выиграли японцы. Но короткую программу они откатали плохо, поэтому наши пары бы их, конечно, там обошли. А вот в произвольной программе я не могу сказать, кто выигрывал бы. Честно, мир подтянулся и по катанию, и по парным элементам. Теперь нет такого большого разрыва между нашими парами и японцами. Но японцы сорвали короткую. Поэтому при двух чистых прокатах от русских, думаю, наши были бы золотыми», – сказал Владимир Морозов в эфире Первого канала.

Российские фигуристы не принимали участие в турнире парников на Олимпиаде-2026. В нейтральном статусе на Играх выступили лишь одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник.