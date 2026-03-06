Скидки
Морозов ответил, могли бы русские пары обыграть японцев и взять золото на ОИ-2026

Морозов ответил, могли бы русские пары обыграть японцев и взять золото на ОИ-2026
Комментарии

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российский фигурист Владимир Морозов высказался о том, смогли бы российские пары составить конкуренцию японцам Рике Миуре и Рюити Кихаре на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Спортивные пары. Произвольная программа
16 февраля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Окончено
1
Япония
2
Грузия
3
Германия

«Выиграли японцы. Но короткую программу они откатали плохо, поэтому наши пары бы их, конечно, там обошли. А вот в произвольной программе я не могу сказать, кто выигрывал бы. Честно, мир подтянулся и по катанию, и по парным элементам. Теперь нет такого большого разрыва между нашими парами и японцами. Но японцы сорвали короткую. Поэтому при двух чистых прокатах от русских, думаю, наши были бы золотыми», – сказал Владимир Морозов в эфире Первого канала.

Российские фигуристы не принимали участие в турнире парников на Олимпиаде-2026. В нейтральном статусе на Играх выступили лишь одиночники Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

