Главная Фигурное катание Новости

Мишина/Галлямов прокомментировали победу над Бойковой/Козловским в 0,1 балла

Чемпионы мира, двукратные призёры Олимпийских игр российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу в короткой программе соревнований пар в финале Гран-при России –2025/2026, который проходит в Челябинске. Пара Мишина/Галлямов набрала 80,13 балла за свою программу.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Спортивные пары. Короткая программа
06 марта 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено

«Сегодня абсолютно всё, как обычно, происходило. Короткая программа — это лишь формальность перед произвольной. Послезавтра придётся начинать буквально сначала. Это как в футболе, если в первом матче счёт 2:2, то в следущей игре надо почти что заново и начинать игр, с обновлёнными мыслями», — сказали Мишина и Галлямов в эфире Первого канала.

