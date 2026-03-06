Американский дуэт Абоян/Веселухин выиграл ритм-танец на ЮЧМ-2026

Американские фигуристы Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин выиграли ритм-танец в соревнованиях танцевальных дуэтов на юниорском чемпионате мира – 2026, проходящем в Таллине (Эстония). Абоян/Веселухин набрали 66,45 балла за свой прокат.

На втором месте идут фигуристы из Франции Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман, которые получили от судей 66,31 балла. Замыкают тройку лидеров после исполнения ритм-танца украинцы Ирина Пидгайная/Артём Коваль (65,45 балла).

Фигурное катание. Юношеский чемпионат мира — 2026.Таллин (Эстония). Танцевальные дуэты, ритм-танец:

1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) – 66,45.

2. Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) – 66,31.

3. Ирина Пидгайная/Артём Коваль (Украина) – 65,45.

4. Лейла Вейон/Александер Брандис (Канада) – 63,81.

5. Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) – 61,55.