Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американский дуэт Абоян/Веселухин выиграл ритм-танец на ЮЧМ-2026

Американский дуэт Абоян/Веселухин выиграл ритм-танец на ЮЧМ-2026
Комментарии

Американские фигуристы Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин выиграли ритм-танец в соревнованиях танцевальных дуэтов на юниорском чемпионате мира – 2026, проходящем в Таллине (Эстония). Абоян/Веселухин набрали 66,45 балла за свой прокат.

Фигурное катание. Юниорский ЧМ-2026. Таллин, Эстония
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
06 марта 2026, пятница. 14:00 МСК
Окончено

На втором месте идут фигуристы из Франции Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман, которые получили от судей 66,31 балла. Замыкают тройку лидеров после исполнения ритм-танца украинцы Ирина Пидгайная/Артём Коваль (65,45 балла).

Фигурное катание. Юношеский чемпионат мира — 2026.Таллин (Эстония). Танцевальные дуэты, ритм-танец:

1. Хана-Мария Абоян/Даниил Веселухин (США) – 66,45.
2. Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) – 66,31.
3. Ирина Пидгайная/Артём Коваль (Украина) – 65,45.
4. Лейла Вейон/Александер Брандис (Канада) – 63,81.
5. Арьянна Сольдати/Николас Тальябуэ (Италия) – 61,55.

Календарь юношеского чемпионата мира - 2026
Материалы по теме
Политика замалчивания. Запрет на критику судей — подготовка к возвращению россиян?
Политика замалчивания. Запрет на критику судей — подготовка к возвращению россиян?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android