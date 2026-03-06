Скидки
Траньков — об ОИ-2026: итог как он есть. Теперь чемпионы в парном катании есть и в Японии

Траньков — об ОИ-2026: итог как он есть. Теперь чемпионы в парном катании есть и в Японии
Двукратный олимпийский чемпион российский фигурист Максим Траньков высказался о соревнованиях в парном катании на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Мне очень обидно за венгерский дуэт. Это единственная пара, которая откатала две программы чисто. Потому что были пары, которые в произвольной много ошибок наделали, но взяли медаль. Те же немцы, например. Японцы же в произвольной выдали просто прокат жизни, так что думаю, что к их победе вопросов нет. Поэтому итог такой, какой он есть. Теперь олимпийские чемпионы в парном катании есть и в Японии», — сказал Максим Траньков в эфире Первого канала.

