Бойкова и Козловский — о новой КП: связываем её с международными стартами

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, высказались о своей новой короткой программе. Спортсмены представили её в финале Гран-при России – 2025/2026, который проходит в Челябинске.

«Поскольку в ближайшей перспективе у нас не предвиделось международных турниров, мы решили вторую часть сезона кататься «just for fun». Да и от прошлой короткой программы, которую мы катали два сезона, уже устали. Так что захотели себя порадовать и погрузить в воспоминания международных турниров, так как эту программу мы связываем именно с ними», — сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.