«В ушах звенело». Козловский — о головной боли перед короткой программой на ФГПР

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, рассказал, что испытывал недомогание перед стартом короткой программы в финале Гран-при России – 2025/2026, который проходит в Челябинске. Бойкова/Козловский занимают второе место после короткой программы, набрав 80,12 балла. Лидирует дуэт Анастасия Мишина/Александр Галлямов (80,13 балла).

«Ощущения прекрасные. Прокат получился очень хорошим, у меня был сегодня очень сложный день. Мы прекрасно покатались утром. Но перед самым выездом на соревнования у меня ужасно заболела голова. Она прямо кружилась, в ушах звенело, наверх смотреть не мог. Мне было очень тяжело. Без Саши я бы вряд ли доехал программу. Мне требовалась физическая опора, которую моя партнёрша мне предоставила. Горжусь Сашей, что мы довели программу до конца. У неё сегодня была двойная нагрузка: довести себя до конца программы и поддерживать меня», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.