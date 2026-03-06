Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Анастасия Мишина — об Олимпиаде в Милане: баллы сравнивать не стоит

Анастасия Мишина — об Олимпиаде в Милане: баллы сравнивать не стоит
Комментарии

Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, высказалась о том, что не стоит сравнивать баллы, которые получили пары на Олимпийских играх – 2026 в Италии и фигуристы в финале Гран-при России – 2025/2026.

– Финал Гран-при проходит сразу после Олимпийских игр, не было желания показать здесь то, чего мир не увидел?
– Мы приезжаем показывать зрителям, которые пришли посмотреть [на арене], зрителям, которые смотрят соревнования по телевизору.

– Когда смотрели Олимпийские игры, делали ли какие-то выводы для себя?
– Баллы сравнивать, наверное, не стоит, на каждом соревновании они отличаются. Мы смотрели тенденции в парном катании, кто делает какие поддержки, какой контент у программ. Скорее смотрели с точки зрения спортсмена, может быть, чуть-чуть тренера, – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Японцы выиграли ОИ-2026, спорно побив рекорд Мишиной/Галлямова. Но сам уровень пар пугает
Японцы выиграли ОИ-2026, спорно побив рекорд Мишиной/Галлямова. Но сам уровень пар пугает
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android