Анастасия Мишина — об Олимпиаде в Милане: баллы сравнивать не стоит

Чемпионка мира, двукратный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, высказалась о том, что не стоит сравнивать баллы, которые получили пары на Олимпийских играх – 2026 в Италии и фигуристы в финале Гран-при России – 2025/2026.

– Финал Гран-при проходит сразу после Олимпийских игр, не было желания показать здесь то, чего мир не увидел?

– Мы приезжаем показывать зрителям, которые пришли посмотреть [на арене], зрителям, которые смотрят соревнования по телевизору.

– Когда смотрели Олимпийские игры, делали ли какие-то выводы для себя?

– Баллы сравнивать, наверное, не стоит, на каждом соревновании они отличаются. Мы смотрели тенденции в парном катании, кто делает какие поддержки, какой контент у программ. Скорее смотрели с точки зрения спортсмена, может быть, чуть-чуть тренера, – передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.