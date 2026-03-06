«Я на неё опёрся просто». Козловский — о потере уровня на дорожке

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о потере уровня во время исполнения дорожки шагов в короткой программе финала Гран-при России – 2025/2026, проходящего в Челябинске.

Бойкова: На самом деле Дима немножко преувеличивает. Герой сегодняшнего дня — он, а не я. Прокатом довольны, все сложные элементы сделаны хорошо, зрители не должны были заметить, что у нас было что-то не так.

Козловский: Это я на неё оперся просто.

Бойкова: У нас не получился совместный блок. Но Дима молодец, прокатом довольны. Все сложные элементы сделали, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.