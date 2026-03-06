Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Я на неё опёрся просто». Козловский — о потере уровня на дорожке

«Я на неё опёрся просто». Козловский — о потере уровня на дорожке
Комментарии

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, высказался о потере уровня во время исполнения дорожки шагов в короткой программе финала Гран-при России – 2025/2026, проходящего в Челябинске.

Бойкова: На самом деле Дима немножко преувеличивает. Герой сегодняшнего дня — он, а не я. Прокатом довольны, все сложные элементы сделаны хорошо, зрители не должны были заметить, что у нас было что-то не так.

Козловский: Это я на неё оперся просто.

Бойкова: У нас не получился совместный блок. Но Дима молодец, прокатом довольны. Все сложные элементы сделали, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Кагановская и Некрасов всего на балл отстают от Степановой и Букина! Развязка ФГПР близко
Live
Кагановская и Некрасов всего на балл отстают от Степановой и Букина! Развязка ФГПР близко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android