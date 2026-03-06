«Прокат мог быть ещё лучше». Мишина и Галлямов — о победе в КП на финале Гран-при

Чемпионы мира, двукратные призёры Олимпийских игр российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали победу в короткой программе соревнований пар в финале Гран-при России –2025/2026, который проходит в Челябинске. Пара Мишина/Галлямов набрала 80,13 балла за свою программу.

Мишина: Мне кажется, что прокат мог быть ещё лучше, Но что-то сегодня он был рабочий, может, из-за того, что не выспались из-за разницы во времени, не получается здесь рано заснуть, а вставать на тренировку достаточно рано. Но никаких грубых ошибок не было, мы додержали все тодесы и вращения.

В этом сезоне очень строго судят уровни, поэтому нам пришлось побольше поработать над тодесами, следить за вращениями. В течение сезона у нас проскакивали третьи уровни, мы достаточно много над этим работали.

Галлямов: Эмоции обычные, проехали нормальный прокат короткой программы. Завтра отдохнём и будем готовиться к прокату произвольной программы. Приходилось внимательно следить за блоками, за чистотой исполнения на дорожке шагов, – передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.