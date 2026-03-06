Мишина и Галлямов высказались о потере мирового рекорда после выступления японцев на ОИ

Чемпионы мира, двукратные призёры Олимпийских игр российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о потере мирового рекорда после выступления японцев на Олимпийских играх — 2026.

– Дмитрий Козловский отмечал, что японские фигуристы не заслуживали таких баллов, с которыми они побили ваш рекорд. Как вы считаете, японцы перекатали вашу программу?

Галлямов: Победителей не судят, у пары был чистый прокат, поэтому у каждого своё мнение, каждый делает свои выводы. Ребята откатались абсолютно хорошо, с чем их поздравляю.

Мишина: Также нужно сделать пометку, что наш рекорд был поставлен в сезоне-2021/2022, тогда система судейства была другая, не было каскада с двумя двойными акселями. У нас тогда был каскад сальхов-ойлер-сальхов, а он дешевле, – передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.