Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина и Галлямов высказались о потере мирового рекорда после выступления японцев на ОИ

Мишина и Галлямов высказались о потере мирового рекорда после выступления японцев на ОИ
Комментарии

Чемпионы мира, двукратные призёры Олимпийских игр российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о потере мирового рекорда после выступления японцев на Олимпийских играх — 2026.

– Дмитрий Козловский отмечал, что японские фигуристы не заслуживали таких баллов, с которыми они побили ваш рекорд. Как вы считаете, японцы перекатали вашу программу?

Галлямов: Победителей не судят, у пары был чистый прокат, поэтому у каждого своё мнение, каждый делает свои выводы. Ребята откатались абсолютно хорошо, с чем их поздравляю.

Мишина: Также нужно сделать пометку, что наш рекорд был поставлен в сезоне-2021/2022, тогда система судейства была другая, не было каскада с двумя двойными акселями. У нас тогда был каскад сальхов-ойлер-сальхов, а он дешевле, – передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Политика замалчивания. Запрет на критику судей — подготовка к возвращению россиян?
Политика замалчивания. Запрет на критику судей — подготовка к возвращению россиян?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android