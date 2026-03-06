Скидки
Козловский отреагировал на разницу с Мишиной и Галлямовым в одну сотую балла

Козловский отреагировал на разницу с Мишиной и Галлямовым в одну сотую балла
Чемпион Европы, трёхкратный чемпион России фигурист Дмитрий Козловский отреагировал на разрыв в одну сотую балла с парой Анастасия Мишина/Александр Галлямов после проката короткой программы в финале Гран-при России – 2025/2026. Бойкова/Козловский занимают вторую позицию (80,12 балла), Мишина/Галлямов лидируют с результатом 80,13 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Спортивные пары. Короткая программа
06 марта 2026, пятница. 16:30 МСК
Окончено

«Отрыв в одну сотую — это очень хорошо. Закрывать соревнования очень хорошо. Мы привыкли выступать и под заключительным стартовым номером, и перед предпоследним. Сейчас всё сложилось для нас достаточно удачно, отрыв практически отсутствует», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

