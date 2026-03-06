«Надоело мыть голову по полтора часа». Фигурист Янченков — о смене имиджа после ЧР

Российский фигурист Матвей Янченков, выступающий в паре с Екатериной Чикмарёвой, рассказал о смене имиджа после чемпионата России — 2026 по фигурному катанию.

— Как бы вы оценили своё выступление в финале Гран-при в короткой программе?

Янченков: Сейчас есть ощущение приятной усталости. Мы готовились не так долго, как к чемпионату России, стали готовиться на неделю позже, но получилось хорошо. Я удовлетворён нашей нынешней формой.

Чикмарёва: Получилось не на максимум, но мы довольны эмоциональной составляющей.

— Матвей, ты сменил имидж после чемпионата России...

Янченков: Те волосы пришлось бы перекрашивать заново либо состригать, решил состричь. Надоело мыть голову по полтора часа, состриг и чувствую себя счастливым человеком (улыбается), — передаёт слова Чикмарёвой и Янченкова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.