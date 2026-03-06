Скидки
Бойкова и Козловский заявили, что катают «Лебединое озеро» в память о международной арене

Трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, высказались о программе «Лебединое озеро». Спортсмены представили её в финале Гран-при России – 2025/2026, который проходит в Челябинске.

Бойкова: Результат на табло. Мы довольны, что во второй половине сезона катаем эту программу, память о международной арене.

Козловский: У нас воспоминания только из прошлого. Это очень приятный яркий момент, которым мы очень гордимся. Эта программа в первую очередь связана с международной программой.

Козловский: Она нас приблизит к международной арене? Думаете, они посмотрят?

Бойкова: Такие: «Да, Бойкова и Козловский вернули программу четырёхлетней давности. Пора возвращать их всех на международную арену!»

Козловский: Нам нужно провести какой‑нибудь турнир, где мы несколько хуже будем кататься все. Может, они его посмотрят и нас вернут, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Фигуристы вернули короткую программу под музыку «Лебединое озеро» во второй половине сезона. С этой программой они выступали в сезоне 2021/2022 и в том числе катались на Олимпийских играх – 2022.

