Дуэт Степанова/Букин выиграл ритм-танец в финале Гран-при России — 2025/2026

Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец в финале Гран-при России – 2025/2026, который проходит в Челябинске. Степанова/Букин набрали 88,85 балла за свою программу.

На второй позиции находится дуэт Василиса Кагановская/Матвей Некрасов, с 87,61 балла в активе. Замыкают тройку лидеров Екатерина Миронова/Евгений Устенко (81,48 балла).

Фигурное катание. Финал гран-при — 2025/2026. Челябинск. Танцевальные дуэты, ритм-танец:

1. Александра Степанова/Иван Букин – 88,85 балла.

2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 87,61.

3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 81,48.

4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 89,50.

5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин – 79,13.