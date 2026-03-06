Вице-чемпионы России Кагановская и Некрасов высказались о подготовке к финалу Гран-при

Серебряные призёры чемпионата России фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали, как прошла подготовка к финалу Гран-при России – 2025/2026 в Челябинске. Кагановская/Некрасов занимают второе место после исполнения ритм-танца, набрав 87,61 балла, лидирует дуэт Александра Степанова/Иван Букин (88,85 балла).

Кагановская: Ощущения очень приятные, мы довольны тем, как прокатали, как прошёл наш сегодняшний день. Атмосфера спокойная, зрители классно поддерживали. Мне всё понравилось, чувствую удовлетворение, эмоции только положительные.

Некрасов: Было здорово. Подготовка складывалась гладко, съездили в Питер на сборы, смену картинки сделали, поскользили.

Кагановская: В этот год мы достаточно часто меняли картинку, в Италию съездили, в Питере побывали. Эмоций было достаточно. Подготовкой полностью довольны. Подошли в своей лучшей форме, чуть заранее начали её набирать, потому что большой перерыв. Всё получилось, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.