Кагановская и Некрасов рассказали о работе с Москвиной на сборах в Петербурге

Серебряные призёры чемпионата России фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали о сборах в Санкт-Петербурге.

– Чья была идея съездить на сборы в Петербург?

Кагановская: Тамары Николаевны (улыбается).

Некрасов: Это было весело. Мы поехали туда, чтобы поскользить со всеми, с ребятами-парниками, обменяться опытом и чтобы самим не забывать о рутинной работе, которой мы занимаемся только летом. В целом все довольны. Также мы поработали с программами с Тамарой Николаевной.

Кагановская: Эта неделя прошла очень продуктивно, очень рады, что съездили и всё прошло как прошло, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.