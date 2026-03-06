Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Кагановская и Некрасов рассказали о работе с Москвиной на сборах в Петербурге

Кагановская и Некрасов рассказали о работе с Москвиной на сборах в Петербурге
Комментарии

Серебряные призёры чемпионата России фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали о сборах в Санкт-Петербурге.

– Чья была идея съездить на сборы в Петербург?

Кагановская: Тамары Николаевны (улыбается).

Некрасов: Это было весело. Мы поехали туда, чтобы поскользить со всеми, с ребятами-парниками, обменяться опытом и чтобы самим не забывать о рутинной работе, которой мы занимаемся только летом. В целом все довольны. Также мы поработали с программами с Тамарой Николаевной.

Кагановская: Эта неделя прошла очень продуктивно, очень рады, что съездили и всё прошло как прошло, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Кагановская и Некрасов всего на балл отстают от Степановой и Букина! Развязка ФГПР близко
Кагановская и Некрасов всего на балл отстают от Степановой и Букина! Развязка ФГПР близко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android