Кагановская и Некрасов — о шоу в Италии: люди приезжали из других стран, чтобы увидеть нас

Серебряные призёры чемпионата России фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов поделились впечатлениями после участия в ледовом шоу в Италии. В январе 2026 года дуэт Кагановская/Некрасов приняли участие в шоу Bol on Ice в Италии.

Некрасов: Это было шикарно, круто! С ребятами было интересно познакомиться, с кем-то мы уже дружили. Как глоток свежего воздуха.

Кагановская: Атмосфера была очень дружная, нам всем было весело, мы получали удовольствие. Самое главное – это приём от зрителей, конечно, полные трибуны на этой огромной арене – это что-то невероятное, я такого никогда не видела. То, как нас приняли… Люди приезжали из других стран, чтобы увидеть нас, благодарность, которую мы чувствуем, не передать словами. Эмоции, которые и мы даём людям, и когда получаешь их взамен – это удовольствие икс два (улыбается). Поездка незабываемая, очень надеюсь, что таких в скором времени станет больше, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.