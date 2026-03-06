Скидки
«Интервью Пети с Лизой классное». Миронова и Устенко поделились впечатлениями от Олимпиады

Комментарии

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились своими впечатлениями от прошедших Олимпийских игр – 2026 в Италии.

– Как складывалась подготовка к финалу Гран-при, чтобы вышел такой прокат?

Миронова: Всё сделали, проехали в удовольствие, действительно было спокойствие, желание отдать энергию зрителям. Думаю, что мы справились со своей задачей.

Устенко: Чемпионат Санкт-Петербурга был подготовкой к финалу Гран-при, чтобы вспомнить, как выступать на публике, каково вставать рано. Всё было в рабочем режиме – вышли после каникул, размялись, поныли, чуть покатались, поныли, взбодрились, получили напутствия и приехали на финал Гран-при.

– Наблюдали за Олимпийскими играми в Милане?
Миронова: Олимпиада фантастическая была! Очень зарядилась этим событием, смотрела влоги, за всеми следила. Всё понравилось, очень за всех рада. Всё так, как должно быть.

Устенко: Интервью Пети [Гуменника] с Лизой [Туктамышевой] – вообще классное, я смотрел вот эти все моменты (улыбается).

– Кто чемпионы ваших сердец – Мэдисон Чок/Эван Бэйтс или Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон?
Устенко: Все.

Миронова: Все, кто проходит Олимпиаду, они все своего рода чемпионы. По поводу тройки я со всем согласна.

Устенко: Так получилось, что на Олимпиаде в танцах половину участников мы знаем лично, со многими катались. Все ребята большие молодцы, – передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

