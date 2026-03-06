Скидки
Кагановская и Некрасов высказались о битве за золото Олимпиады в танцах на льду

Серебряные призёры чемпионата России фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов высказались о битве за золото Олимпиады-2026 в танцах на льду.

– Кто для вас победил на Олимпиаде в танцах на льду?

Кагановская: Не знаю, я бы два золота дала (улыбается).

Некрасов: Выступили все хорошо.

Кагановская: Это сложный вопрос. Я всем сердцем люблю пару Гийома с Лоранс, но и Мэдисон… Они отъехали очень хорошо, классные четыре проката, как они себя показали на этой Олимпиаде – это было невероятно. Мы получили удовольствие, наблюдая за всеми ребятами. Мы смотрели абсолютно всех на этой Олимпиаде, все показали себя очень достойно, – передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

