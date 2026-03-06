«Надо было дать два золота, зачем усложнять?» Пасечник и Чиризано — об итогах Олимпиады

Российский фигурист Дарио Чиризано, выступающий в танцах на льду с Елизаветой Пасечник, прокомментировал итоги Олимпиады-2026.

– Кто чемпионы вашего сердечка – Мэдисон Чок/Эван Бэйтс или Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон?

Чиризано: Для сердечка победили Фурнье Бодри и Сизерон.

Пасечник: У меня тоже для сердечка победили они. Но, конечно, было очень больно и обидно смотреть на Мэди, очень-очень-очень.

Чиризано: Надо было дать два золота, и проблем бы не было. Зачем усложнять?

Пасечник: Меня больше впечатляет французская пара, я действительно восхищаюсь тем, как они взаимодействуют, как выполняют элементы, мне нравится асболютно всё.

Чиризано: Хотя идея произвольного танца мне больше понравилась у Мэди с Эваном, там всё-таки прослеживается какая-то конкретная мысль. Ты понимаешь, что он бык, и это прикольно, – передаёт слова Пасечник и Чиризано корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.