Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Иван Букин — об Олимпиаде в Милане: когда комментировал, было грустно

Фигурист Иван Букин — об Олимпиаде в Милане: когда комментировал, было грустно
Комментарии

Пятикратный чемпион России по фигурному катанию Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, рассказал, какие эмоции испытывал во время просмотра Олимпийских игр – 2026 в Италии.

«Для нас, спортсменов, конечно, Олимпийские игры – это предел. Ты готовишься к ним, идёшь к ним. Даже с учётом того, что у нас нет возможности выступать на международных соревнованиях, мы всё равно не пропускаем этот сезон, пытаемся его выделить, представить, что это олимпийский сезон, как будто мы тоже участвуем там. Не буду скрывать, когда комментировал, было грустно, потому что Олимпиада была интересная, неожиданная в каких-то результатах.

Дело не в самом старте и соревновании, а в атмосфере Олимпийских игр, мы не смогли её прочувствовать в Пекине, были очень строгие правила. Мы не могли гулять, общаться с тем, с кем хотим это делать. Мы всё-таки все переживали. Одно из мечтаний – хочется попасть и почувствовать эту атмосферу, когда ты свободен в общении с разными командами, спортсменами не только в твоей категории фигурного катания, а в разных видах спорта», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Российские парники не принимали участия в Олимпиаде-2026. В нейтральном статусе на Олимпийских играх выступили лишь представители одиночного катания – Аделия Петросян и Пётр Гуменник.

Материалы по теме
Кагановская и Некрасов всего на балл отстают от Степановой и Букина! Развязка ФГПР близко
Кагановская и Некрасов всего на балл отстают от Степановой и Букина! Развязка ФГПР близко
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android