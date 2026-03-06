Фигурист Иван Букин — об Олимпиаде в Милане: когда комментировал, было грустно

Пятикратный чемпион России по фигурному катанию Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, рассказал, какие эмоции испытывал во время просмотра Олимпийских игр – 2026 в Италии.

«Для нас, спортсменов, конечно, Олимпийские игры – это предел. Ты готовишься к ним, идёшь к ним. Даже с учётом того, что у нас нет возможности выступать на международных соревнованиях, мы всё равно не пропускаем этот сезон, пытаемся его выделить, представить, что это олимпийский сезон, как будто мы тоже участвуем там. Не буду скрывать, когда комментировал, было грустно, потому что Олимпиада была интересная, неожиданная в каких-то результатах.

Дело не в самом старте и соревновании, а в атмосфере Олимпийских игр, мы не смогли её прочувствовать в Пекине, были очень строгие правила. Мы не могли гулять, общаться с тем, с кем хотим это делать. Мы всё-таки все переживали. Одно из мечтаний – хочется попасть и почувствовать эту атмосферу, когда ты свободен в общении с разными командами, спортсменами не только в твоей категории фигурного катания, а в разных видах спорта», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Российские парники не принимали участия в Олимпиаде-2026. В нейтральном статусе на Олимпийских играх выступили лишь представители одиночного катания – Аделия Петросян и Пётр Гуменник.