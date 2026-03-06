Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова и Букин ответили, как на подготовку к ФГП повлияли съёмки в «Ледниковом периоде»

Степанова и Букин ответили, как на подготовку к ФГП повлияли съёмки в «Ледниковом периоде»
Комментарии

Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, как на подготовку к финалу Гран-при России повлияли съёмки в «Ледниковом периоде».

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Танцы на льду. Ритм-танец
06 марта 2026, пятница. 18:00 МСК
Окончено

Степанова: Тренировки проходили в штатном режиме, согласно расписанию.

Букин: Говорю честно – ни одной тренировки не было пропущено, мы тренировались и готовились как всегда, – передаёт слова Степановой и Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец в финале Гран-при России – 2025/2026, который проходит в Челябинске. Степанова/Букин набрали 88,85 балла за свою программу.

Материалы по теме
Дуэт Степанова/Букин выиграл ритм-танец в финале Гран-при России — 2025/2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android