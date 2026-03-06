Степанова и Букин ответили, как на подготовку к ФГП повлияли съёмки в «Ледниковом периоде»

Пятикратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин рассказали, как на подготовку к финалу Гран-при России повлияли съёмки в «Ледниковом периоде».

Степанова: Тренировки проходили в штатном режиме, согласно расписанию.

Букин: Говорю честно – ни одной тренировки не было пропущено, мы тренировались и готовились как всегда, – передаёт слова Степановой и Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец в финале Гран-при России – 2025/2026, который проходит в Челябинске. Степанова/Букин набрали 88,85 балла за свою программу.