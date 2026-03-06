Пётр Гуменник примет участие во всех ледовых шоу Этери Тутберидзе этой весной

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник примет участие в ледовых шоу Этери Тутберидзе. Спортсмен выступит во всех городах, где пройдёт данное мероприятие.

Напомним, в ночь на 24 февраля Гуменник вернулся в Россию после выступления на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Россиянин занял шестое место. Он набрал по сумме двух программ 272,21 балла. После короткой программы он занимал 12-ю строчку. Золото Олимпийских игр сенсационно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла.

Ранее стало известно, что серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Трусова также выступит во всех весенних ледовых шоу Этери Тутберидзе.