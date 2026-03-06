Японец Наката выиграл золото ЮЧМ-2026 в соревнованиях одиночников
Поделиться
Японский фигурист Рио Наката выиграл золотую медаль в соревнованиях одиночников на юниорском чемпионате мира – 2026, который проходит в Таллине (Эстония). Наката набрал 268,47 балла в сумме двух программ.
Фигурное катание. Юниорский ЧМ-2026. Таллин, Эстония
Юноши. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 19:15 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
268.47
2
Мингю Со
Южная Корея
243.91
3
Таига Нисино
Япония
241.23
Серебряным призёром мирового первенства стал южнокорейский фигурист Мингю Со (243,91 балла). Бронзу взял ещё один японский фигурист Таига Нисино, который завершил соревнования с 241,23 балла.
Фигурное катания. Юниорский чемпионат мира — 2026. Таллин (Эстония). Юниоры, результаты:
1. Рио Наката (Япония) – 268,47.
2. Мингю Со (Южная Корея) – 243,91.
3. Таига Нисино (Япония) – 241,23.
4. Джейкоб Санчес (США) – 229,10.
5. Хапин Чхои (Южная Корея) – 224,36.
6. Лусиус Казанецки (США) – 219,36.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 марта 2026
-
23:24
-
23:02
-
22:21
-
21:13
-
20:49
-
20:38
-
20:28
-
20:22
-
20:16
-
20:09
-
19:55
-
19:22
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:43
-
18:40
-
18:38
-
18:34
-
18:29
-
18:28
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:11
-
18:04
-
17:59
-
17:41
-
17:34
-
17:24
-
16:11
-
16:00
-
15:44
-
15:40
-
15:31