Японец Наката выиграл золото ЮЧМ-2026 в соревнованиях одиночников

Японский фигурист Рио Наката выиграл золотую медаль в соревнованиях одиночников на юниорском чемпионате мира – 2026, который проходит в Таллине (Эстония). Наката набрал 268,47 балла в сумме двух программ.

Серебряным призёром мирового первенства стал южнокорейский фигурист Мингю Со (243,91 балла). Бронзу взял ещё один японский фигурист Таига Нисино, который завершил соревнования с 241,23 балла.

Фигурное катания. Юниорский чемпионат мира — 2026. Таллин (Эстония). Юниоры, результаты:

1. Рио Наката (Япония) – 268,47.

2. Мингю Со (Южная Корея) – 243,91.

3. Таига Нисино (Япония) – 241,23.

4. Джейкоб Санчес (США) – 229,10.

5. Хапин Чхои (Южная Корея) – 224,36.

6. Лусиус Казанецки (США) – 219,36.