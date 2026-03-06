Скидки
Фигурное катание

Японец Наката выиграл золото ЮЧМ-2026 в соревнованиях одиночников

Японец Наката выиграл золото ЮЧМ-2026 в соревнованиях одиночников


Японский фигурист Рио Наката выиграл золотую медаль в соревнованиях одиночников на юниорском чемпионате мира – 2026, который проходит в Таллине (Эстония). Наката набрал 268,47 балла в сумме двух программ.

Фигурное катание. Юниорский ЧМ-2026. Таллин, Эстония
Юноши. Произвольная программа
06 марта 2026, пятница. 19:15 МСК
Окончено
1
Рио Наката
Япония
268.47
2
Мингю Со
Южная Корея
243.91
3
Таига Нисино
Япония
241.23

Серебряным призёром мирового первенства стал южнокорейский фигурист Мингю Со (243,91 балла). Бронзу взял ещё один японский фигурист Таига Нисино, который завершил соревнования с 241,23 балла.

Фигурное катания. Юниорский чемпионат мира — 2026. Таллин (Эстония). Юниоры, результаты:

1. Рио Наката (Япония) – 268,47.
2. Мингю Со (Южная Корея) – 243,91.
3. Таига Нисино (Япония) – 241,23.
4. Джейкоб Санчес (США) – 229,10.
5. Хапин Чхои (Южная Корея) – 224,36.
6. Лусиус Казанецки (США) – 219,36.

