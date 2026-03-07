ФГПР-2026, мужчины: во сколько начало короткой программы, где смотреть трансляцию

Сегодня, 7 марта, в Челябинске продолжается финал Гран-при России — 2025/2026. В рамках первого соревновательного дня на лёд выйдут мужчины. Начало короткой программы — в 15:00 мск. Прямую трансляцию события покажет сайт Первого канала.

В рамках соревнований на льду появятся 12 спортсменов, в том числе чемпион России и участник Олимпиады-2026 Пётр Гуменник.

Соревнования продлятся до 9 марта — в заключительный день станут известны победители в мужском и женском одиночном катании. Первый этап Гран-при России по фигурному катанию — 2025/2026 состоялся в октябре 2025 года в Магнитогорске. Затем прошли соревнования в Москве, Омске, Красноярске и Казани.