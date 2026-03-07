Скидки
«Встречался в Милане с зарубежными тренерами и судьями». Коган — о старте ФГП в Челябинске

«Встречался в Милане с зарубежными тренерами и судьями». Коган — о старте ФГП в Челябинске
Комментарии

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался об общении с зарубежными коллегами на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

«Мы от всех спортсменов здесь ждём каких-то искромётных выступлений, которые будут приятны для зрителей, заполнивших дворец. Мне очень приятны слова, которые сказал Алексей Леонидович [Текслер]. От имени всех спортсменов, тренеров, судей хотел бы сказать, что Челябинск не просто место силы, а место, куда все фигуристы приезжают с большим удовольствием. Встречался в Милане с большим количеством зарубежных тренеров и судей, которые когда-то были в Челябинске на юниорском Гран-при ISU.

Все с удовольствием вспоминают эти соревнования. Мы отправили большинству наших зарубежных коллег ссылку, чтобы они могли смотреть эти соревнования, которые проходят в Челябинске. Многие, несмотря на то что проходит юниорский чемпионат мира, смотрят соревнования, которые проходили у юниоров здесь, смотрят соревнования, которые начались вчера среди взрослых.

Челябинск – один из регионов нашей страны, где с огромной открытой душой принимают всех, кто приезжает сюда соревноваться. Все фигуристы стремятся только в Челябинск», – передаёт слова Когана корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

