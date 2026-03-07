Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Нелюбова отреагировала на баллы за короткую программу с тройным акселем на ФГП

Фигуристка Нелюбова отреагировала на баллы за короткую программу с тройным акселем на ФГП
Комментарии

Фигуристка Камилла Нелюбова оценила своё выступление в короткой программе на финале Гран-при России в Челябинске. Она выполнила тройной аксель и набрала 72,31 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 13:00 МСК
Идёт
1
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
73.86
2
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
73.51
3
Дарья Садкова
Москва
72.71

«Прокат был хорошим, в принципе, всё получилось. За одно вращение обидно, получилось на третий уровень, но я рада, что прокатала так. Публика очень хорошо поддерживала, мне было очень комфортно. Ехала и наслаждалась.

Ожидала, что поставят такие оценки? Я ожидала, всё-таки я делаю тройной аксель в короткой программе, думаю, что заслуженно такие баллы ставят. Ещё не хватает моей работы над второй оценкой, хочется прибавлять. Мне кажется, что по сравнению с началом сезона уже лучше.

Тройной аксель в короткой программе – мне к этому элементу осторожно подходить нельзя, если я буду осторожна, он так же и получится (улыбается). Нужно идти уверенно, стараюсь максимально себя настроить на позитивный расклад, что я иду и делаю», – передаёт слова Нелюбовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Трагический срыв программы. Призёр чемпионата России Захарова потеряла концентрацию? LIVE
Live
Трагический срыв программы. Призёр чемпионата России Захарова потеряла концентрацию? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android