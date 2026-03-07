Фигуристка Нелюбова отреагировала на баллы за короткую программу с тройным акселем на ФГП

Фигуристка Камилла Нелюбова оценила своё выступление в короткой программе на финале Гран-при России в Челябинске. Она выполнила тройной аксель и набрала 72,31 балла.

«Прокат был хорошим, в принципе, всё получилось. За одно вращение обидно, получилось на третий уровень, но я рада, что прокатала так. Публика очень хорошо поддерживала, мне было очень комфортно. Ехала и наслаждалась.

Ожидала, что поставят такие оценки? Я ожидала, всё-таки я делаю тройной аксель в короткой программе, думаю, что заслуженно такие баллы ставят. Ещё не хватает моей работы над второй оценкой, хочется прибавлять. Мне кажется, что по сравнению с началом сезона уже лучше.

Тройной аксель в короткой программе – мне к этому элементу осторожно подходить нельзя, если я буду осторожна, он так же и получится (улыбается). Нужно идти уверенно, стараюсь максимально себя настроить на позитивный расклад, что я иду и делаю», – передаёт слова Нелюбовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.