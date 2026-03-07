Скидки
Фигуристка Яметова — о ФГП в Челябинске: думала, что я дома, меня здесь любят

Фигуристка Яметова — о ФГП в Челябинске: думала, что я дома, меня здесь любят
Российская фигуристка Вероника Яметова высказалась о месте проведения финала Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Челябинске.

«В Челябинске всегда хорошая организация, можно сказать, я дома практически. Катать было легче в эмоциональном плане, чувствовалась поддержка. Когда выходила на старт, думала, что я дома, меня здесь любят, что у меня всё получится.

Перед каскадом сначала напряжённо ехала, но, когда его прыгнула, поняла, что самое сложное уже позади. Решила больше отдать себя публике. На дорожке немножко думала над блоками, не совсем смогла передать эмоции, которыми хотела поделиться со зрителями.

Какое место удовлетворит? Не знаю, какое место я займу, буду рада любому месту. Для меня главное — чисто откатать произвольную программу, сделать каскад, все остальные прыжки, хореографию. Важен чистый прокат», — передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

