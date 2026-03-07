Российская фигуристка Нелюбова восхитилась настроем американки Алисы Лью на Олимпиаде

Российская фигуристка Камилла Нелюбова оценила выступление американки Алисы Лью на Олимпийских играх — 2026.

«Да, смотрела Олимпиаду. Из девушек мне очень понравилась Алиса Лью, у неё такой настрой, что она выходит и не волнуется. Её не смущают ни камеры, ни зрители. Это классно. Считаю, что в этом она очень крутая.

Также мне понравилась Джиа Шин, впечатлила своей широтой катания. Конечно, болела за Аделию Петросян, считаю, что она тоже огромная молодец.

У Ами Накаи первый сезон во взрослых, думаю, что она огромная умница, показала и в короткой и в произвольной аксель. Эмбер Гленн тоже (улыбается)», – передаёт слова Нелюбовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

20-летняя Алиса Лью взяла личный турнир среди женщин, набрав 226,79 балла по сумме двух программ. Ранее в составе сборной США она выиграла командный турнир, выступив только в короткой программе.