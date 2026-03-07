Скидки
«Неокрепшая связка». Ученица Тутберидзе — о восстановлении от травмы после ЧР по прыжкам

«Неокрепшая связка». Ученица Тутберидзе — о восстановлении от травмы после ЧР по прыжкам
Комментарии

Российская фигуристка Дарья Садкова рассказала о восстановлении от травмы, полученной на чемпионате России по прыжкам — 2026.

«После того, как выполнила последний прыжок, конечно, расслабилась, больше не было внутреннего напряжения, оставалась только дорожка и два вращения. Замечала за собой неоднократно, что именно в короткой когда выполняю все прыжковые элементы, то забываю насладиться тем, как катаюсь. Сегодня на дорожке постаралась вспомнить об этом, прокататься с удовольствием. Надеюсь, получилось. Зал отреагировал круто, поддержал. Видела на трибунах плакаты со своим именем, это вселяет в меня любовь к зрителям, к фигурному катанию.

После прыжкового турнира пыталась как можно быстрее реабилитироваться, посидела немного, полечилась. Дальше тоже были трудности, эту ногу повреждала уже раньше, совсем ещё неокрепшая связка. Бывало, что на каких-то банальных элементах, которые привыкла делать без боли, могла случайно подвернуться нога, она так несколько раз подворачивалась. Мне кажется, суммарно я её подворачивала раз пять или шесть. Немного времени было на подготовку к этому турниру, постараюсь сделать всё, что в моих силах», – передаёт слова Садковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

