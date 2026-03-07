Алиса Лью снялась с чемпионата мира — 2026 в Праге

Двукратная олимпийская чемпионка американская фигуристка Алиса Лью не выступит на чемпионате мира по фигурному катанию — 2026, который пройдёт с 23 по 29 марта в Праге (Чехия).

Имя Лью пропало из списка участников турнира. В составе сборной США в женском одиночном катании выступят Эмбер Гленн, Изабо Левито и Сара Эверхардт (заменила Лью).

На Олимпиаде-2026 в Италии 20-летняя Алиса Лью стала олимпийской чемпионкой в составе сборной США в командных соревнованиях, а также завоевала золото в личном турнире. На прошлогоднем чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США) Лью стала победительницей соревнований.