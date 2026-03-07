Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурное катание, финал Гран-при России 2026, женщины, короткая программа, результаты 7 марта 2026

Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу на финале Гран-при России в Челябинске
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу в короткой программе на финале Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Челябинске. За своё выступление она набрала 76,29 балла.

Второе место заняла Дина Хуснутдинова с результатом 73,86 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Муравьёва (73,51 балла).

Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
76.29
2
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
73.86
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
73.51

Фигурное катание. Финал Гран-при России — 2025/2026. Короткая программа, женщины. Результаты:

  1. Алиса Двоеглазова — 76,29 балла.
  2. Дина Хуснутдинова — 73,86.
  3. Софья Муравьёва — 73,51.
  4. Камилла Нелюбова — 72,31.
  5. Ксения Гущина — 70,26
  6. Елизавета Куликова — 68,06.
  7. Вероника Яметова — 67,85.
Материалы по теме
«Откуда это берётся?!» Чемпион России по прыжкам вывел тренера сорванным элементом. LIVE
Live
«Откуда это берётся?!» Чемпион России по прыжкам вывел тренера сорванным элементом. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android