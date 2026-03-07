Алиса Двоеглазова выиграла короткую программу на финале Гран-при России в Челябинске
Серебряный призёр чемпионата России — 2026 фигуристка Алиса Двоеглазова одержала победу в короткой программе на финале Гран-при России — 2025/2026, который проходит в Челябинске. За своё выступление она набрала 76,29 балла.
Второе место заняла Дина Хуснутдинова с результатом 73,86 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Муравьёва (73,51 балла).
Фигурное катание. Гран-при России-2025/26. Финал, Челябинск
Женщины. Короткая программа
07 марта 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
76.29
2
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
73.86
3
Софья Муравьёва
Санкт-Петербург
73.51
