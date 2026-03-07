Скидки
Софья Муравьёва надеется, что Челябинск принесёт ей удачу в финале Гран-при

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России – 2024 в одиночном катании Софья Муравьёва поделилась эмоциями от Гран-при России в Челябинске.

«Я старалась. Это главное. Боролась до конца. Очень люблю Челябинск, тут очень хороший приём. Рада, что есть старт здесь в этом сезоне.

Накануне юбилея Алексея Николаевича не чувствовала ничего особенного, никак не ощущалось. Финал Гран-при и юбилей в разное время. Прокатом довольна. Тройной аксель пока не вставила — такие дела с ним.

В Челябинске была медаль чемпионата России — очень ностальгический лёд, каток. Вспоминаю каждое выступление, которое здесь было. Это хорошо меня настраивало. Тут ещё была моя первая победа на Кубке Первого канала. Хороший город!

Я здесь очень хорошо откатала, после стольких неудач. Надеюсь, Челябинск мне поможет. Но от города не зависит, как спортсмен откатает. Это мы сами себя так настраиваем.

В Казани было два очень неудачных старта. И потом случилась первая победа на взрослых соревнованиях. Все болельщики хорошие, которые меня любят. Которые хейтят — не обращаю внимания», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

